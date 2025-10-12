El volante Celso Borges continúa sin entrenar con normalidad en La Sele.

En la práctica de este domingo, Borges estuvo en la actividad del popular monito y acompañó al grupo, según reportó el periodista Eduardo Castillo, de Teletica Deportes Radio.

"Vamos a esperar hasta mañana para ver cómo se siente Celso, está haciendo mucha rehabilitación. Hoy será su primer día en cancha (en el entrenamiento en la tarde) y veremos cómo sigue", explicó el técnico Miguel Herrera.

El jueves pasado, en Honduras, Borges quedó fuera de lista. El mediocampista no está ni siquiera en la banca del estadio Francisco Morazán.

Esto deja al futbolista en un panorama complejo para jugar frente a Nicaragua este lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

A este domingo no existe un parte médico oficial sobre qué lesión con exactitud tiene el jugador. El pasado domingo, la Federación informó que "Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que ayer (sábado) presentó una leve molestia por lo que se decidió apartarlo de la práctica de manera preventiva".