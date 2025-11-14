Celso Borges: "Asumir lo que se nos venga encima"

El jugador Celso Borges tuvo un regreso más que amargo a la Selección Nacional con una derrota 1-0 ante Haití.

Tras el partido, Borges habló con Gustavo López en la transmisión de Teletica Deportes.

Sentimiento: Mal, no tengo idea de cómo quedaron los otros partidos, no podemos perder acá y hay que asumir la responsabilidad.



Cómo asumir el partido de este martes ante Honduras: Como profesionales que somos, no podemos controlar lo que pase en otros juegos, podemos ganar nuestro partido, es todo lo que podemos hacer, es triste perder un partido de estos.



Recuperar: Tenemos que recuperarnos, asumir lo que se nos venga encima. Agradecer a los que vinieron para acá para apoyarnos.

