Casi imposible: Así reportan en el mundo el descalabro de La Sele

La prensa internacional tampoco tuvo piedad ante un descalabro terrible de la Selección Nacional en la eliminatoria.

Costa Rica perdió 1-0 ante Haití y en medios mexicanos, el periodista David Faitelson y el español Mr. Chip tuvieron palabras para la Tricolor.

Lo único que le sirve a La Sele es ganarle a Honduras en la última fecha y que Nicaragua triunfe contra Haití en Curazao.

La H sigue líder del grupo con 8 puntos, mismos que Haití, Costa Rica es tercera con 6 y Nicaragua es última con 4.



El último juego de los ticos será este martes a las 7 p. m. contra Honduras en el Estadio Nacional.



Descalabros de Honduras y Costa Rica...lo definen en la última fecha en San José. — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) November 14, 2025