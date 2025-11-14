EN VIVO
Casi imposible: Así reportan en el mundo el descalabro de La Sele

Desde Faitelson hasta Mr. Chip: Costa Rica no se salva del papelón internacional.

Por Daniel Jiménez 14 de noviembre de 2025, 7:15 AM

La prensa internacional tampoco tuvo piedad ante un descalabro terrible de la Selección Nacional en la eliminatoria.

Costa Rica perdió 1-0 ante Haití y en medios mexicanos, el periodista David Faitelson y el español Mr. Chip tuvieron palabras para la Tricolor.

Lo único que le sirve a La Sele es ganarle a Honduras en la última fecha y que Nicaragua triunfe contra Haití en Curazao.

La H sigue líder del grupo con 8 puntos, mismos que Haití, Costa Rica es tercera con 6 y Nicaragua es última con 4.

El último juego de los ticos será este martes a las 7 p. m. contra Honduras en el Estadio Nacional.

