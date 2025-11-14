Casi imposible: Así reportan en el mundo el descalabro de La Sele
Desde Faitelson hasta Mr. Chip: Costa Rica no se salva del papelón internacional.
La prensa internacional tampoco tuvo piedad ante un descalabro terrible de la Selección Nacional en la eliminatoria.
Costa Rica perdió 1-0 ante Haití y en medios mexicanos, el periodista David Faitelson y el español Mr. Chip tuvieron palabras para la Tricolor.
Lo único que le sirve a La Sele es ganarle a Honduras en la última fecha y que Nicaragua triunfe contra Haití en Curazao.
La H sigue líder del grupo con 8 puntos, mismos que Haití, Costa Rica es tercera con 6 y Nicaragua es última con 4.
El último juego de los ticos será este martes a las 7 p. m. contra Honduras en el Estadio Nacional.
Descalabros de Honduras y Costa Rica...lo definen en la última fecha en San José.— Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) November 14, 2025
¡SE LLAMA JOHNY PLACIDE, PERO LE PUEDES DECIR 'LA PESADILLA DE LOS MEXICANOS'!— MedioTiempo (@mediotiempo) November 14, 2025
El histórico portero de Haití dio un partidazo contra la Costa Rica de Miguel Herrera, amarrando tres puntos que los acercan a la Copa del Mundo, ya sea de forma directa o repechaje
Por si no te… pic.twitter.com/UIO0ql56cT