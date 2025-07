¿Carlos Mora luce mejor de lateral o extremo?

El debate está en la cancha: ¿Carlos Mora luce mejor de lateral o de extremo?

En la Copa Oro, Mora recibió críticas por su desempeño como lateral, pero cuando lo hizo como extremo se mostró mucho mejor.

En su llegada al país, el seleccionado respondió a la pregunta de en qué puesto se sentía más cómodo.

"Al jugar línea de cinco, es medio ofensivo y medio defensivo. Creo que mi posición natural es extremo, pero este año que estoy allá en mi equipo (U Craiova, de Rumania), he jugado todo el torneo prácticamente lateral, he jugado como cinco o seis partidos de extremo, y he tratado de acostumbrarme a la posición, y bueno, toca aprender", respondió Mora.