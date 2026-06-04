Carlos Mora: "Jamás vamos a pensar que vamos a caer goleados"

El atacante Carlos Mora ve como una gran vitrina el fogueo ante Inglaterra, sobre todo porque la Selección Nacional no pudo clasificar a la Copa del Mundo 2026, pero asegura que no pueden ir mentalizados en que caerán goleados.

El futbolista remarcó la importancia del amistoso ante los ingleses, un rival que considera de máxima exigencia y una oportunidad importante para todos los jugadores.

“Es un partido muy importante porque enfrentaremos a una de las selecciones más fuertes del mundo. Este tipo de encuentros los observa todo el mundo y representan una gran oportunidad para mostrarse”, indicó.



Ante los﻿ análisis que anticipan una posible derrota amplia﻿ frente a rivales de gran jerarquía, el costarricense fue enfático al señalar que dentro del grupo existe una mentalidad completamente diferente.



“Es normal que existan esos pensamientos cuando se enfrenta a selecciones de ese calibre, pero nosotros jamás vamos a pensar que vamos a caer goleados. Vamos a trabajar para ganar el partido, sin importar quién esté al frente”, aseguró.

﻿

Mora además afirmó que el equipo aprovechará cada entrenamiento para llegar en las mejores condiciones posibles y competir de igual a igual.





El jugador reconoció que los años y las experiencias vividas le han permitido alcanzar una mayor madurez tanto dentro como fuera de la cancha. Además, aseguró que intenta compartir ese aprendizaje con los jugadores más jóvenes que se integran al grupo.

“Siempre trato de aconsejar a los muchachos jóvenes. Aunque sigo siendo joven, he vivido experiencias que me han enseñado mucho y considero importante transmitir esos consejos”, comentó.

Extremo por naturaleza, pero con versatilidad.

Consultado sobre la posición en la que se siente más cómodo, Mora explicó que su rol natural es como extremo, aunque durante los últimos dos años en su club Craiovia de Rumanía ha desempeñado funciones como lateral o carrilero.

“Mi posición natural siempre ha sido extremo, donde me siento mejor. Sin embargo, jugar como lateral o carrilero me ha dado herramientas importantes y considero que es un plus poder desempeñarme en ambas posiciones”, puntualizó.

Costa Rica se medirá a Inglaterra en un fogueo amistoso el próximo miércoles 10 de junio a las 2 p. m. (hora tica) en Orlando, Estados Unidos.

Colaboró el periodista Adrián Méndez de Teletica Radio.















