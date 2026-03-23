Cancillería le dio recomendaciones a la Fedefútbol para amistosos de La Sele en Turquía

La Cancillería le dio recomendaciones a la Federación Costarricense de Fútbol con todo el tema de los partidos amistosos de La Sele en Turquía ante Jordania e Irán, del 27 y 31 de marzo, respectivamente.

Tras unas consultas de Teletica.com, Cancillería indicó que estuvo en comunicación desde hace varias semanas con la Federación.

"El Departamento Consular de la Cancillería ha estado en comunicación con la Fedefutbol desde hace varias semanas, brindando orientación y recomendaciones de viaje, así como actualizaciones sobre la situación en la región", destacó la Cancillería por medio de su departamento de prensa.

Ante la consulta de si estos partidos son considerados como de alto riesgo se respondió: "Los riesgos de viajar a las zonas de conflicto siguen siendo muy altos, por lo que consideramos prudente y necesario que los juegos se trasladen a Türkiye o a otro país que pueda acogerlos con menor nivel de riesgo".

Al final, ambos cotejos se realizarán en ciudad de Antalya, Turquía. El compromiso contra Jordania será este viernes a las 11 a. m., mientras que ante República Islámica de Irán será el próximo martes a las 7 a. m.

La Casa Amarilla destacó que "no existen advertencias de viaje hacia Türkiye en este momento, ni ese país se encuentra involucrado en el conflicto bélico en curso, por lo que únicamente se le recomienda a cualquier viajero el monitoreo constante de la situación, contar con un seguro de viaje que cubra gastos médicos, retrasos y modificaciones así como tener a mano los datos de contacto de nuestra Embajada en Ankara y tomar las previsiones comunes relacionadas con un viaje al extranjero".

Con bajas

La Selección sufrió dos bajas de último momento por lesión. No asistirán el defensor Santiago Van der Putten ni Cristopher Núñez, en su lugar irán Fernán Faerron y Creichel Pérez.