Campeón del mundo critica a Costa Rica: "No puedes presentarte y encajar siete goles"

"Pero Alemania no es Costa Rica. También es cierto que no es nada fácil hacer siete goles en un partido del Mundial. No voy a descubrir ahora a España, ya sabemos cómo juega España y quién es. Será interesante porque ya sabemos que la presión está del lado alemán”, añadió.



También, Podolski aseveró que los alemanes serán un rival muy complocado para los ibéricos, pues se juegan su continuidad en Qatar.



“Por su puesto, por no haber ganado el primer partido. Y, además, juegas contra España, el rival más fuerte del grupo. A ellos les puede valer incluso con un empate. Habrá que jugar con eso, sí, habrá presión”, concluyó.