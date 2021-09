Campbell ingresó de variante ante México y asumió tres posiciones en 45 minutos

Joel Campbell es la pieza angular de La Sele en la ruta hacia Catar 2022 y este domingo ante México quedó evidenciada la necesidad de contar con el ariete en su mejor nivel.



Campbell se perdió el arranque de la octagonal ante Panamá debido a una molestia que traía desde su club y pudo recuperarse a medias para ingresar de variante en la derrota ante el combinado azteca 0-1.

Sin lograr plenitud física, el delantero tomó la estafeta de Bryan Oviedo y en 45 minutos mostró mucho más que el resto de las cartas en línea ofensiva, donde le tocó jugar de todo.

El técnico Luis Fernando Suárez primero lo colocó como extremo, la posición más habitual y donde la Tricolor se beneficia de su desborde por la banda y la posibilidad de encarar el uno a uno.

Aunque no lo hacía mal por el costado luego de 20 minutos, la salida de Jonathan Moya lo llevó a colocarse como ´9’ para ser la alternativa de una respuesta ante la red de Memo Ochoa que nunca llegó.

Poca o nula fue la generación de fútbol en la media cancha con Joel como eje en punta, lo que obligo al estratega colombiano a modificar nuevamente su rol en la gramilla del Estadio Nacional.

El cambio coincidió con la salida del capitán Bryan Ruiz al minuto 81’ y Campbell se posicionó como 10, lanzando pases como vía para asistir a compañeros como Jurguens Montenegro y Kendall Waston.

“Estamos tristes por el resultado porque en casa tenemos que ganar sí o sí. La actitud del segundo tiempo es la que debemos seguir teniendo, con opciones de gol, llegando, presionando", indicó el futbolista tras el partido.

Sobre los hombros de Campbell cae todo el peso ofensivo que puede generar La Sele, pero no podrá solo en un deporte donde gana lo colectivo, por lo que el técnico Suárez aun tiene la tarea de encontrarle socios que estén a su nivel y le permitan un respiro en lapsos de partido durante la eliminatoria.

Lea también La Sele Luis Fernando Suárez: "El equipo todavía acusa la falta de profundidad" El estratega asegura que no tiene ninguna queja en lo que respecta a “actitud y entrega”.

​El atacante espera continuar con la recuperación de su lesión, ya que la molestia en su tobillo continúa.

“No sé si podré jugar los 90 minutos porque del tobillo no estoy muy bien, pero hoy (ante México) había que entregarlo todo, era un partido muy importante, que no me quería perder”, añadió.

Costa Rica se enfrentará a Jamaica el próximo miércoles a las 7 p. m. en el Estadio Nacional luego de haber cosechado un solo punto en dos partidos, mientras que los Reggae Boyz están en cero.