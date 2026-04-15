Camino de La Sele y Adidas comienza a separarse

El 5 de enero de 2023 se anunció con bombos y platillos la llegada de Adidas a la Federación Costarricense de Fútbol. El contrato fue por cuatro años. Todo parecía muy bien, pero ya en 2026 otra historia sería.

Teletica.com contactó a cuatro fuentes de la Federación para tocar este tema. Todas prefirieron el anonimato, pero admiten que al día de hoy el camino entre la marca de uniformes y la Selección Nacional comienza a separarse.

Este 2026 ambas partes se pusieron en contacto y la propuesta de la marca para continuar con su vínculo contractual, de entrada, no gustó en la Federación debido a que trae consigo una disminución de beneficios a nivel de selecciones nacionales.

En todo este contexto hay una realidad: todo se reduce a un tema de ventas. Las camisetas no se han vendido como se esperaba a la puesta en marcha de este vínculo comercial.

Que la Tricolor no haya asistido a la Copa del Mundo más inclusiva en la historia con 48 selecciones no es un factor determinante para la marca de uniformes, como sí lo son las ventas, aunque las personas consultadas comentaron que la exposición internacional también es importante, máxime si se trata del mayor evento deportivo del orbe.