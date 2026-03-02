Cambio de sede y, posiblemente, de rival: Lo último sobre los amistosos de La Sele

Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, informó la tarde de este lunes que los partidos ante Jordania e Irán, del 27 y 31 de marzo, respectivamente, tendrán cambios por la tensión em Medio Oriente con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Los juegos se iban a realizar en Amán, Jordania, pero luego de comunicaciones lo mejor será variarlo de sede, posiblemente en Turquía.

Además, podría no realizarse el partido frente a Irán, por lo que también se busca otro rival.

"Por supuesto le hemos indicado la necesidad de trasladar el partido a otra sede, situación que ha sido aceptada por Jordania y el día de hoy en otra nueva comunicación con ellos es muy probable que el partido se juegue en Turquía, ambos en una sede neutral en este momento", detalló Araya en un video suministrado por el departamento de prensa de la Federación.

También, Araya expresó que "la poca comunicación que hay en este momento con Irán y con su federación, hace que Jordania y Costa Rica estemos analizando también que sea otro país el que sustituya a Irán".

Por eso último, una opción es aprovechar alguna de las selecciones que tendrán partidos amistosos en esta fecha FIFA de marzo en Qatar, en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos.

"Alguno de esos tres equipos está muy interesado en jugar con Costa Rica y simplemente estamos en los detalles finales para poder anunciarlo ojalá esta semana con alguno de los equipos que jugaban en ese lugar", concluyó.