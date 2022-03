Bryan Ruiz recibió el reconocimiento de la afición en el Estadio Nacional

El capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, recibió el cariño del público en el Estadio Nacional.

A los 10 minutos del segundo tiempo en el partido ante Estados Unidos, la hinchada le aplaudió y coreó su nombre.

El volante no fue titular ante la Selección de las Barras y las Estrellas, por lo que agradeció el gesto desde la banca.

El propio Ruiz confirmó su adiós a la Sele antes de esta triple fecha FIFA, pues indicó que podían ser sus últimos juegos con La Roja.

"Ya mi decisión está tomada al 100% y bien es cierto en el fútbol las cosas cambian muy rápido, eso no va a cambiar", afirmó Ruiz en la atención a prensa el pasado 26 de marzo.

​En esa oportunidad, Ruiz también tuvo palabras para sus críticos en los últimos meses.

"Yo sé que hay personas que hace rato quieren que yo salga y no me retiro por ellos. Me retiro porque me analizo cómo me siento y ya es el momento. A los que quieren que me retire, en unos meses va a pasar, pero no porque ellos lo quieren, es porque yo así lo decidí. Así que tendrán que aguantarme unos meses más. Y a los que me han apoyado siempre, agradecerles desde ya", aseguró el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018.