Bryan Ruiz le dio un sabio consejo a Jeyland Mitchell

Jeyland Mitchell recibió unos grandes consejos del excapitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz.

Mitchell, quien actualmente milita en el Feyenoord de Países Bajos, recibió un sabio consejo de la leyenda del Twente de ese país y exfigura de Alajuelense.

“Es algo lindo, porque es un aprendizaje, estuve hablando con Bryan Ruiz y me dijo que disfrutara, que no hay que enojarse por si uno no juega o no, es solo de disfrutar y aprender”, mencionó el defensor que ha tenido importantes minutos en Champions League con su equipo.