Bryan Ruiz: "Hay gente que no ha entendido que mi rol en La Sele es diferente"

Pese a que no tuvo mucho peso durante todo el partido en su trabajo como generador de juego, Bryan Ruiz apareció en el momento justo para cerrar la pinza y conseguir el gol del triunfo de Costa Rica ante Jamaica en el cierre de fase de grupos de Copa Oro 2021.

Una fase de grupos en la que La Sele consiguió marca perfecta de tres victorias, algo que nunca había conseguido en la historia del certamen.

Pero el capitán de la Tricolor reconoce que su nivel ya no es el mismo que cuando comenzó a vestir los colores patrios, pero también admite que ahora su rol es otro.

“Hay gente que no ha entendido que mi rol en La Sele es diferente. De lo primero que hablé con el profesor Luis Fernando cuando llegó fue que le pregunté ‘si usted me quiere aquí, si usted me necesita y me quiere para ayudar a la Selección, pues aquí voy a estar ya sea para jugar 60, 90 o solo 5 minutos o del todo no jugar, eso es decisión del entrenador, pero aquí voy a estar siempre para ayudar.

“Cuando él no lo considere así no habrá ningún problema, pues todos cumplimos un ciclo. Yo voy a cumplir 36 años y físicamente ya no es igual, viajar no es tan fácil, pero mi rol será ayudar a armar un equipo y llevarle el grupo”, se sinceró Ruiz en conferencia de prensa post partido.

Precisamente Bryan fue designado por la Concacaf como el jugador del partido en el triunfo por la mínima ante Jamaica tras marcar el gol del triunfo, una anotación que le permitió meterse en la historia e igualar a Wálter Centeno como los únicos futbolistas ticos que han anotado en cuatro ediciones de Copa Oro.

Incluso la Concacaf catalogó a Ruiz como un “histórico” de la Selección Nacional y el área.

“Con pocas semanas de trabajo con el profe hemos ido ganando una idea de juego. Los tres partidos que hemos disputado no han sido nada fáciles, pero hemos sacado los resultados y con eso estoy muy contento. Está claro que tenemos que seguir mejorando y aportando todo dentro pues es la responsabilidad que nos toca”, añadió el capitán.

Ahora el siguiente rival será la selección de Canadá este sábado a partir de las 5 p. m. en un juego de cuartos de final donde solo uno pasará a las semifinales.