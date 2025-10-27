Brandon Aguilera y La Sele: ¿Volverán a unirse en el camino?

El volante Brandon Aguilera, del Río Ave, no estuvo en la última convocatoria de la Selección Nacional para los juegos ante Honduras y Nicaragua.

Los volantes que fueron tomados en cuenta por Miguel Herrera fueron: Orlando Galo, Celso Borges, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Allan Cruz, Aarón Murillo y Guillermo Villalobos.

Murillo lo hizo de muy buena manera en el medio campo junto a Galo. Además, Villalobos viene con buen rendimiento en Alajuelense.

La gran pregunta es si Brandon estará de regreso a la Tricolor luego de las críticas de su participación.

El campeonato nacional entrará en un nuevo parón tras el próximo fin de semana para centrarse en La Sele y en los últimos dos partidos de la eliminatoria contra Haití de visita y en casa frente a Honduras.

La convocatoria para ese microciclo podría darse a más tardar el domingo porque ya el lunes comenzarán a trabajar en el Proyecto Gol. Eso sí, los jugadores del torneo local.

En cuanto a los legionarios aún no se conoce quiénes podrían ser tomados en cuenta para esos compromisos.

Habrá que esperar algunas semanas más para ver si Herrera tomará en cuenta de nuevo a Aguilera o si los jugadores del campeonato nacional dejaron, de nuevo, sin espacio al legionario.