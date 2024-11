Brandon Aguilera se metió en problemas con sus polémicas declaraciones

El volante de la Selección Nacional, Brandon Aguilera, está en medio de la polémica tras mandar un mensaje a los aficionados que lo critican.

El jugador habló tras una nueva derrota de la Tricolor ante Panamá por 0-1, que nuevamente dejó comprometido al equipo ante los aficionados.

“Me da gracia que digan cosas ofensivas, atacar a la persona, a la familia, ellos no saben las cosas que hay detrás de uno, no lo tomo personal y la gente tiene derecho a decir. No nos gusta perder, estamos molestos con el resultado, somos los primeros en estarlo, que no se malentienda”, indicó el volante en la zona mixta con la televisora Repretel.