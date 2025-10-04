Brandon Aguilera, la principal ausencia en el llamado del Piojo Herrera

El volante Brandon Aguilera encabeza la lista de principales ausencias de la Selección Nacional de cara a los trascendentales partidos ante Honduras y Nicaragua.

Brandon, era frecuente en las convocatorias del técnico Miguel Herrera, quien siempre lo defendió a capa y espada.

Incluso tras quedar fuera de la Copa Oro, salió al paso de las críticas en contra del joven creativo.

“¿Por qué tanta necesidad de criticar a un jugador que fue comprado por un club de la Premier? No lo compró cualquiera. Algo debe tener, porque esos equipos no compran a cualquiera”, indicó en aquella oportunidad.

Pero la paciencia parece haberse agotado para Aguilera, quien ante Managua salió de cambio y el estratega azteca ya comenzó a cuestionarle su ritmo y ante Haití quedó completamente al margen al ni siquiera saltar al terreno de juego.

Ahora Aguilera quedó completamente fuera de la convocatoria, pero no fue el único.

Junto a él quedó al margen Ariel Lassiter, principal criticado por aquel tiro libre en el último minuto ante Haití.

Otros fueron Patrick Sequeira, Kenay Myrie y Santiago Van der Putten por lesión, así como el morado Sebastián Acuña (quién estuvo en el microciclo) y el ariete Anthony Contreras.

Todos ellos estuvieron en la pasada convocatoria, donde la Tricolor igualó 1-1 y 3-3 ante Nicaragua y Haití, respectivamente.