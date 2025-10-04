Brandon Aguilera, la principal ausencia en el llamado del Piojo Herrera
El técnico Miguel Herrera era fiel defensor del volante del Rio Ave FC de Portugal.
El volante Brandon Aguilera encabeza la lista de principales ausencias de la Selección Nacional de cara a los trascendentales partidos ante Honduras y Nicaragua.
Brandon, era frecuente en las convocatorias del técnico Miguel Herrera, quien siempre lo defendió a capa y espada.
Incluso tras quedar fuera de la Copa Oro, salió al paso de las críticas en contra del joven creativo.
“¿Por qué tanta necesidad de criticar a un jugador que fue comprado por un club de la Premier? No lo compró cualquiera. Algo debe tener, porque esos equipos no compran a cualquiera”, indicó en aquella oportunidad.
Pero la paciencia parece haberse agotado para Aguilera, quien ante Managua salió de cambio y el estratega azteca ya comenzó a cuestionarle su ritmo y ante Haití quedó completamente al margen al ni siquiera saltar al terreno de juego.
Ahora Aguilera quedó completamente fuera de la convocatoria, pero no fue el único.
Junto a él quedó al margen Ariel Lassiter, principal criticado por aquel tiro libre en el último minuto ante Haití.
Otros fueron Patrick Sequeira, Kenay Myrie y Santiago Van der Putten por lesión, así como el morado Sebastián Acuña (quién estuvo en el microciclo) y el ariete Anthony Contreras.
Todos ellos estuvieron en la pasada convocatoria, donde la Tricolor igualó 1-1 y 3-3 ante Nicaragua y Haití, respectivamente.