Bora: el arquitecto de la Sele de Italia 90

“Los ticos están en mi corazón”. Con esas palabras el técnico Velibor Bora Milutinovic, se expresó en su regreso a Costa Rica.

El serbio fue el arquitecto de la Tricolor que hizo historia en Italia 90 y que esta semana se reúne para conmemorar 35 años de la gesta.

El entrenador tomó al equipo que llegó a octavos de final, luego de ganarle a Escocia y a Suecia y haber caído por la mínima con Brasil.

“Mi vocabulario no me permite decir lo que siento, pero feliz he haber sido parte de aquel equipo”, detalló.





De aquel grupo salieron nombres que han marcado las futuras generaciones del fútbol tico: Alexandre Guimaraes, Óscar Ramírez, Hernán Medford, Mauricio Monero, Gabelo Conejo, Ronald González, entre otros.

“Costa Rica es especial, porque el resultado nadie lo esperaba”, concluyó.