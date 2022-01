Bolaños-Ruiz: los números detrás de una de las polémicas de La Sele

Bryan Ruiz sí, Christian Bolaños no. El primero tiene 36 años, el segundo 37. Luis Fernando Suárez dio la lista de convocados para los juegos ante Panamá, México y Jamaica, pero solo estuvo Ruiz, Bolaños no.

El debate sobre la permanencia de Bryan en la Selección se incrementó luego de la llegada del técnico Albert Rudé a Alajuelense, club en el que solo disputó los minutos finales de algunos partidos.

Por su parte, Christian fue figura en el cierre del campeonato en el Deportivo Saprissa.

Estas son las principales estadísticas de ambos jugadores:

Chirstian Bolaños en el último semestre entre Primera, Supercopa y Liga Concacaf

Juegos: 27

Minutos: 2.053

Titular: 25

Goles: 9

Bryan Ruiz en el último semestre entre Primera, Supercopa y Liga Concacaf

Juegos: 24

Titular: 10

Minutos: 968

Goles: 0

Es decir, Bolaños disputó de titular el 93% de los partidos que estuvo disponible, mientras Ruiz el 40%.

A Suárez se le consultó por qué el veterano morado no fue tomado en cuenta, aunque no ahondó en detalles.

''Solamente puedo llamar 25 jugadores, no puedo convocar más, a todos los futbolistas los hemos visto, tengo que tomar decisiones, no puedo darle gusto a todo el mundo si no tendría que convocar a 40 jugadores'', comentó Suarez.

Por su parte, el sábado 8 de enero, durante los 90 Minutos por la Vida, Bolaños habló sobre la Tricolor.

"Tampoco soy de pedir Selección en un micrófono. Me gusta hablar en el terreno de juego. Sé lo que se ha hecho, todo mundo me lo comenta, que sería un jugador seleccionable, pero uno entiende que hay una persona encargada de hacer la lista y uno respeta esas decisiones”, dijo en Teletica Radio .



Además, aclaró que “nunca voy a llegar a decir que debo estar en la Selección, menos con 37 años porque no es correcto, ni la manera. Uno tiene que levantar la mano en la cancha y esperar el llamado”.

Polémica

En octubre, Bolaños afirmó que la Sele era manejada como una pulpería, que la estaban manoseando y que existían jugadores que no tenían los méritos para ser convocados.

Tres meses después de ese comentario, Bolaños aseguró que es su pensamiento y que cada quien lo recibe como guste.

“Es mi simple y humilde comentario, si a alguien le cayó bien o mal eso no es problema mío. Cada quien lo recibe como quiera. Soy jugador de fútbol, me dedico a entrenar y jugar. Fue un comentario que hice que creo que es la verdad. Pero siempre voy a decir que en la selección tienen que estar los mejores y eso no puede cambiar nunca”, explicó Bolaños.