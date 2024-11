Belice será el rival de La Sele en el repechaje a Copa Oro

Es oficial. Costa Rica enfrentará a Belice en el repechaje rumbo a la Copa Oro 2025.

Tras quedar eliminado del Final Four ante Panamá este lunes, la Tricolor deberá disputar una serie de ida y vuelta ante los centroamericanos.

Por ser la selección mejor ubicada en el ranking de Concacaf enfrentará a la más débil que quedó fuera en la fase de cuartos de final, como lo es Belice.

