Base de La Sele cambia y ahora la nutre el torneo local

Pese a que por años la base de la Selección Nacional ha estado marcada por la presencia de los legionarios, la situación dio un giro de 180° con la última convocatoria para los partidos ante Honduras y Nicaragua.

El técnico Miguel Herrera decidió inclinarse por llamar a 26 futbolistas, de los cuales, 14 militan en la Primera División.

Entre las principales novedades destacan los regresos de dos referentes históricos: Kendall Waston del Saprissa, recordado por el gol que selló la clasificación al Mundial de Rusia 2018, precisamente ante Honduras, y Celso Borges, el jugador con más partidos clase A en la historia de la Tricolor.

Además, aparecen Alexandre Lezcano de San Carlos, Esteban Alvarado, Kendall Waston, Joseph Mora y Warren Madrigal del Saprissa; Alexis Gamboa, Celso Borges, Alejandro Bran, Creichel Pérez y Guillermo Villalobos de Alajuelense; así como los heredianos, Kenneth Vargas, Allan Cruz, Hazel Quirós y Aarón Murillo.

Los equipos que aportan jugadores a la lista son Alajuelense (5), Herediano (4), Saprissa (4) y San Carlos (1).

Base de jugadores de La Sele

Cabe resaltar que la jornada 12 se pospuso para dar espacio a la Selección Nacional que se jugará la vida ante Honduras en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, así como ante Nicaragua en el Estadio Nacional acá en Sabana.



