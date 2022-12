¿Bajó Keylor Navas su valor en el mercado tras los 11 goles que recibió en el Mundial?

7 de diciembre de 2022, 9:50 AM

El atacante de la Tricolor afirmó que la prensa y la afición no se deben quedar en el 7-0 ante España.

Sí, me parece que si puede afectar el valor de Keylor por los goles recibidos en el mundial y aunado a eso la poca participación que tuvo en el torneo local, lo que tiene una afectación directa en su valor como jugador​

Definitivamente, el rendimiento colectivo tiene una repercusión en el valor individual de los jugadores en el mercado, no solo Keylor sino todos los muchachos.

Sumado a que no venía teniendo regularidad en PSG, una participación como la del actual mundial afectará en la próxima negociación.

En mi opinión no. Dos partidos no creo que borran lo que he cotizado en el mercado, pero la edad avanza.