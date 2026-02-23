Auténtico líder: Destacan gesto de Keylor Navas hacia compañero que fue abucheado
El jugador colombiano ha sido cuestionado por los hinchas de Pumas.
Medios de prensa mexicanos han catalogado a Keylor Navas, capitán de Pumas, como todo un líder.
Luego del triunfo de Pumas 2-0 ante Monterrey, Navas y sus compañeros fueron aplaudidos por su hinchada; sin embargo, el tico tuvo un lindo gesto con el colombiano José Luis Caicedo.
Navas lo abrazó y le hizo el gesto a la afición de que aplaudieran también al futbolista, quien ha venido bajo cuestionamientos en lo que va del torneo; incluso ha sido abucheado.
Así lo destacaron medios como Fútbol Picante de ESPN y TV Azteca Deportes, además de algunos blogs especializados en información del club.
Tras la victoria de Pumas sobre Monterrey, Keylor Navas pidió a la afición felina reconocer a José Caicedo.
Keylor Navas, líder, capitán y referente.— Análisis Puma (@AnalisisPuma) February 23, 2026
Pese a quedar eliminados de Copa de Campeones de Concacaf, Navas y compañía son terceros en la Liga MX.
Pumas tiene 15 puntos en siete partidos y no han perdido; tienen un balance de cuatro triunfos y tres empates. Está a un punto de Cruz Azul y a tres de las Chivas de Guadalajara.
El próximo juego será este viernes a las 9 p. m. ante Tijuana.