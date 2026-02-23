EN VIVO
Auténtico líder: Destacan gesto de Keylor Navas hacia compañero que fue abucheado

El jugador colombiano ha sido cuestionado por los hinchas de Pumas.

Keylor Navas. AFP
Por Daniel Jiménez 23 de febrero de 2026, 10:55 AM

Medios de prensa mexicanos han catalogado a Keylor Navas, capitán de Pumas, como todo un líder.

Luego del triunfo de Pumas 2-0 ante Monterrey, Navas y sus compañeros fueron aplaudidos por su hinchada; sin embargo, el tico tuvo un lindo gesto con el colombiano José Luis Caicedo.

Navas lo abrazó y le hizo el gesto a la afición de que aplaudieran también al futbolista, quien ha venido bajo cuestionamientos en lo que va del torneo; incluso ha sido abucheado.

Así lo destacaron medios como Fútbol Picante de ESPN y TV Azteca Deportes, además de algunos blogs especializados en información del club.

Pese a quedar eliminados de Copa de Campeones de Concacaf, Navas y compañía son terceros en la Liga MX.

Pumas tiene 15 puntos en siete partidos y no han perdido; tienen un balance de cuatro triunfos y tres empates. Está a un punto de Cruz Azul y a tres de las Chivas de Guadalajara.

El próximo juego será este viernes a las 9 p. m. ante Tijuana.

