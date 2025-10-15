Ausencias de Aguilera y Contreras en La Sele generan debate sobre su futuro en la Tricolor

La Selección Nacional terminó la fecha FIFA del mes de octubre con cuatro puntos y dependiendo de sí misma para clasificar al Mundial 2026.

Jugadores como Aarón Murillo, Allan Cruz y Kendall Waston, estuvieron presentes ante Nicaragua y Honduras, dejando buena sensación.

Esto pone en duda el papel de dos jugadores que venían formando parte del grupo de Miguel Herrera, pero para esta ocasión no estuvieron y su ausencia no se sintió.

Se trata de los futbolistas Brandon Aguilera y Anthony Contreras.

El primero milita en el fútbol de Portugal con el Río Ave y era titular indiscutible con el Piojo, incluso, hasta fue fuertemente defendido por el estratega mexicano tras las críticas sobre su poco peso dentro del equipo.

Aun así, para estas fechas no estuvo y el funcionamiento de la Tricolor fue bueno, incluso para algunos hasta mejor.

Para Mauricio Solís, exjugador de Costa Rica, el joven volante creativo ve complicado meterse ahora mismo a las próximas convocatorias.

“Creo que el caso de Brandon se le complica un poquito, por el hecho de que el equipo volvió al triunfo y jugar un poquito mejor y consolidar a algunos jugadores como Aarón Murillo, que con características diferentes le saca ventaja, eso no quiere decir que no tiene que ser llamado, pero sí tiene que ganárselo para estar ahí. Hay ventaja para los que estuvieron en esta fecha definitivamente”, expresó el también técnico costarricense.

A Brandon se le complica además por el hecho de que Murillo tuvo una gran participación, pese a ser más defensivo y a esto sumarle que Celso Borges apenas se recupere, también ocupará otro cupo.

Por si fuera poco, Allan Cruz también se unió y podría llegar a meterse en los planes para noviembre, cerrando así los “huequitos” para la próxima lista.

Sin embargo, no todos ven complicado su regreso, pues el exjugador de Alajuelense, Pablo Izaguirre, cree que siempre es bueno dejarse un futbolista de calidad y técnica para ciertos momentos en la eliminatoria.

“Es lógico que cuando hay una nueva convocatoria hay jugadores afectados porque ya no regresan, pero yo soy de los que cree que a la Selección le falta uno o dos jugadores que creen fútbol, creativos y que en este momento no los está encontrando y esperemos que para el próximo partido los encuentre y logre ensamblar bien un medio campo que a él le ha costado”, mencionó el argentino.

El otro caso es el de Anthony Contreras, casi que relegado a un papel secundario dentro de La Sele, pero siempre dentro del grupo hasta esta doble fecha FIFA cuando quedó al margen.

Su principal problema es que el espacio en la ofensiva parece estar lleno, más con el retorno de Warren Madrigal, de quien el Piojo confía mucho, así como del joven Andy Rojas, estandarte del cambio generacional que se quiere.

​El buen momento de Manfred Ugalde y Alonso Martínez los hace inamovibles para noviembre salvo lesión y tal vez le luche el puesto a un Álvaro Zamora que retornó a la Tricolor, pero que vimos poco en los dos juegos pese a casi sellar el triunfo en Honduras.

Estos dos jugadores están llamados a ganarse la confianza del técnico mexicano para el cierre de la eliminatoria donde se jugarán el boleto mundialista, pero lo que sí es claro es que tendrán que hacer un esfuerzo de más para estar dentro del grupo.