Así se vivió Brasil 2014: José Miguel Cubero cuenta desde adentro cómo aquel exitoso Mundial

“La mayor experiencia del fútbol tico”. Así explica en pocas palabras el futbolista José Miguel Cubero, uno de los integrantes de aquella selección de Costa Rica que dejó al mundo boquiabierto al conseguir llegar a los cuartos de final y marcharse de forma invicta.

Cubero, quien disputó cuatro de los cinco partidos de aquel Mundial y en la mayoría le tocó ingresar de cambio, asegura que el planeamiento y la función de cada uno de los futbolistas sirvieron para alcanzar ese enorme objetivo.

A continuación, el futbolista narró en primera persona sus propias vivencias y lo que significó aquella Copa del Mundo que hoy es recordada con cariño y nostalgia.

“Brasil 2014… Personalmente, fue la mayor experiencia que me ha dado el fútbol y a nivel general de la historia que Costa Rica ha logrado futbolísticamente hablando.

Fue una preparación al máximo porque, diay fueron todos los detalles. A Pinto no se le escapaba nada desde los entrenamientos, planificación, alimentación, trabajo psicológico, estudio de los equipos, etc. Nunca se había vivido algo así.

En la previa, y sobre ese tema, hubo bastantes comentarios negativos para nosotros por nuestros rivales en el grupo. Que era el grupo de la muerte, que nos iban a golear y un poco de cosas más. Al final, todo eso sumó más en la preparación, pues el equipo era una familia completa”.

Una familia.

“Imagínate que algunos compañeros quedaron por fuera y eso nos dolió mucho, por lo que tratamos de compartir mucho con ellos. Incluso en una cena familiar en el Proyecto Gol antes de la Copa del Mundo, todos ellos estuvieron con nosotros y algunos hasta se quedaron en el Mundial.

No hubo ningún problema. Los de mayor experiencia entendieron su rol que tenían y nosotros, los de menos experiencia en ese entonces, ir sobre ruedas con ellos. Todos complementaron para saber el rol que teníamos, pese a que muchos no tuvimos muchos minutos u otros menos que otros.

La eliminación de Sudáfrica marcó mucho, pues fue muy duro quedar fuera por esa jugada en Estados Unidos, ese objetivo truncado para algunos y al final de cuentas todo lo que vivimos durante la eliminatoria como el “partido de la Nieve”, todo eso fue sumando y fuimos creciendo mucho previo al torneo. Estábamos preparados para afrontar aquel Mundial”.

El debut ante Uruguay.

“El equipo cambia para mí cuando cae el gol de Uruguay, con el penal de Cavani. Ahí nosotros dijimos que no teníamos mucha cosa que perder, nos daban por muertos y ahí nos dimos cuenta, que teníamos que confiar en nosotros y que teníamos mucho por ganar y lo usamos como vitrina para que el mundo nos viera.

Luego vino la remontada y el resto fue historia, ahí cambiamos el Mundial.

Los roles eran muy claros. Yo sabía que tenía que estar preparado para cerrar un partido por tema de lesión y expulsión como ante Grecia. Fuimos entendiendo los roles y aceptando los que estaban de titular y los que estaban en la entrada y muchas veces me tocó ser variante de Yeltsin, pero nunca hubo problema con eso, más bien cada vez que salía de cambio él me da fuerzas a la hora de entrar”.

Triunfo ante Italia y el éxtasis de octavos de final.

“Lo que se logró en el Mundial fue desde la preparación que se hizo acá con una excelente eliminatoria. La selección empieza a darse cuenta después del primer gol que nos hace Uruguay que podemos contra todos y ahí el equipo marca algo diferente, después contra Italia e Inglaterra lo volvimos a demostrar.

Al dedillo conocíamos a Italia. Pinto preparó también ese partido que sabíamos que si ganábamos contra Uruguay amarrábamos clasificación, pues tácticamente estudiamos a todos los jugadores de Italia tanto los titulares como los suplentes y es curioso, no me lo van a creer, pero todo lo que sucedió durante el partido, fue tal y como lo señaló el cuerpo técnico.

¡De verdad se lo digo! Por ejemplo, a Balotelli, sabíamos los movimientos que no le gustaban, sabíamos qué pasaba en fuera de juego y cada vez que ocurría, Pinto volvía a ver a la banca, nos miraba y decía “se los dije”.

Fueron celebraciones poco diferentes porque con el triunfo ante Uruguay nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo más grande y la clasificación ante Italia nos lo confirmó, pero nos faltaba cerrar el grupo ante Inglaterra, por eso no celebramos mucho.

Pero ya para el partido ante Grecia explotamos, por todo, porque nos expulsaron a un jugador al final y sabíamos lo complicado que fue eso”.

José Miguel Cubero en Brasil 2014

​Los octavos ante Grecia.

“Llega un momento que en un Mundial uno siempre llega a sufrir, incluso hasta los campeones sufren y a nosotros nos tocó sufrir. En el fútbol uno tiene que aprender a sufrir y aprendimos a hacerlo de una forma complicada, con un jugador menos por expulsión y cuando estábamos muy cansados.

Hubo un momento que todos nos volvimos a ver a la cara y nos decíamos que ya podía caer el otro gol de ellos, pero cuando el partido termina y los capitanes hablaron de que teníamos que ser mentalmente fuertes y recordáramos todo el desgaste que habíamos hecho y la preparación, todo cambió. Fue importantísima la charla de los capitanes en ese momento.

Le garantizo que física y mentalmente estábamos mejor que el resto de los equipos y sabíamos que teníamos que tratar de llegar a la tanda de penales”.

José Miguel Cubero en Brasil 2014

​Los penales del infarto.

“Aquellos penales fueron de mucho sufrimiento. A mí en lo personal me había tocado disputar muchas finales con Herediano en las que se definió por penales, muchas ante la Liga, entonces ya sabía las cosas feas y lindas de esas definiciones. Hay momentos que uno no quiere llegar a eso y diay contra Grecia, gracias a Dios fue positivo.

Ya contra Holanda terminamos muy agradecidos con Dios porque nos permitió llegar ahí, sufrimos, pero también hubo varios compañeros que botaron el penal, pero agradecidos con la vida de poder llegar a cuartos de final,

“Llore conmigo papi”

“En aquel festejo se dio una imagen icónica, que fue mi abrazo con Waylon Francis, quien solo atinó a decir, “llore conmigo papí”.

No me entero de nada y las cámaras nos captan. Fuimos compañeros en Herediano por varios años y me inclino a celebrar y estábamos todos al tope de adrenalina y de emociones, presión de felicidad al máximo, fue un reflejo de la familia que éramos y el recuerdo de lesiones que ambos habíamos superado.

No dimensionaba que se fuera a convertir en una imagen tan icónica, pero fue un reflejo del país, de todo lo que estaba viviendo, cada familia, cada niño que tiene un sueño de disputar un Mundial. Fue un sentimiento 100% puro y real”.

José Miguel Cubero en Brasil 2014

​El adiós ante Holanda y los fatídicos penales.

“La mente te juega una pasada complicada y te hacen un cambio de portero a pocos minutos de los penales, es por algo por lo que te mata. El entrenador (Louis Van Gal) se la jugó e hizo una buena elección, la parte mental entra en juego y a la hora de tener un duelo mano a mano contra el portero esas cosas van sumando por más bien que se esté mentalmente.

Pero sin duda ese Mundial fue todo para mí. Creo que me termina dar ese salto, ese plus, para ir fuera del país a jugar a Inglaterra y España.

Varios compañeros dieron ese salto, el fútbol tico se dio más a conocer. A nivel personal me ayudó a mi proyecto de querer potenciar el fútbol en los cantones de occidente y ayudó al proyecto que tengo en Sarchí (es dueño del equipo de la Liga de Ascenso).

Es un ejemplo para que todos los padres y niños crean y sueñen que, como uno, pueden ir a un Mundial y hacerlo bien.

No sé si nos cabrá la palabra inmortales, pero todavía hoy, tantos años después, uno anda en la calle y le preguntan por eso y eso es fenomenal.

José Miguel Cubero en Brasil 2014

​Creo que alguien lo volverá a hacer, ojalá lo puedan lograr y ojalá otros jugadores aprendan de esto y es muy lindo que nos recuerden de esa forma y toda la vida.

A como más pasan los años dan más importancia porque se preguntan ¿volverá a pasar? Lo único que sé es que esta selección tiene un promedio muy bajo y va por muy buen camino, se puede decir, con grandes jugadores y Dios quiera que lo logren es algo tan lindo como lo que vivimos nosotros”.