Así se jugará la fecha 3 del Apertura 2025
El partido entre Alajuelense y Herediano atrae todas las miradas.
Este sábado regresa la acción del fútbol nacional de la Primera División.
Si bien es cierto que todos los ojos se posan sobre el clásico en el que los manudos reciben a los florenses, el partido entre Saprissa y Cartaginés también es importante.
La Liga y los morados son los dos equipos que marchan con marca perfecta en el certamen.
La fecha 3:
- Guadalupe vs Puntarenas, sábado 5:00 p. m.
- San Carlos vs Liberia, sábado 7:30 p. m.
- Pérez Zeledón vs Sporting, sábado 8:00 p. m.
- Cartaginés vs Saprissa, domingo 11:00 a. m.
- Alajuelense vs Herediano, domingo 5:00 p. m.