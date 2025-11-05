Así se escogió el nuevo uniforme de La Sele

Este martes se presentó de forma oficial la nueva camiseta de la Selección Nacional para el cierre de la eliminatoria y lo que sería el Mundial del 2026 si se consigue el boleto.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, explicó un poco cómo fue el proceso para la elección de la nueva indumentaria, aunque reconoce que es algo que va de la mano con la empresa patrocinadora, en este caso Adidas.

“Con los señores de Adidas nos sentamos para hablar del país, sobre qué es lo que vemos nosotros, qué es lo que queremos, pero más en el macro. Ya en el detalle sí es mucho de ellos y las posibilidades de hacer cambios y demás son muy poquitas. La verdad es que estamos muy contentos con esta camisa”, reveló el jerarca de la Fedefútbol.

Maroto mencionó que el diseño tiene muchas características del país que la hacen diferente a otras que se han tenido antes.

“Creo que es un gran diseño. Es diferente, es una camisa totalmente diferente a las que hemos tenido desde por lo menos cuando nos sentamos con los señores de Adidas a verlas. Me parece que los empezamos a ver los diseños y es bastante distinta, es bastante moderna”, declaró.

Se espera que la nueva camiseta se estrene el próximo 18 de noviembre en el Estadio Nacional ante Honduras por la eliminatoria y saldrá a la venta este mismo miércoles 6 de noviembre; el precio aún no ha sido revelado por Adidas.

Ante Curazao se utilizará el anterior uniforme de visitante, pues la segunda indumentaria se estrenará en el próximo mes de marzo, previo a la Copa del Mundo.

“En marzo, cuando ya salga la camisa de visita, pues también yo creo que va a ser una camisa que va a dar de qué hablar.

“Ya tenemos los diseños, ya la vimos, ya la tuvimos en la mano. Pero bueno, hay que esperar a marzo para que ya todos la podamos ver”, explicó el jerarca de la Fedefútbol.

La nueva camiseta de la Tricolor se podrá combinar con pantaloneta azul, roja y hasta blanca, según explicaron desde la FCRF.