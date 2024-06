Así reaccionó Kenneth Vargas tras quedar fuera de convocatoria de La Sele

La ausencia de Kenneth Vargas de la convocatoria fue lo más polémico que dejó el debut de la Selección Nacional ante San Cristóbal y Nieves este jueves.

“Huevito” como se le conoce, no estuvo ni siquiera en banca para el primer partido eliminatorio rumbo al Mundial del 2026, algo muy extraño, pues, mucho aficionado lo quiere ver en el ataque de la Tricolor.

Un día después, el futbolista se expresó en redes sociales sobre lo que significó para él quedar fuera.

“La vida te pone obstáculos para ver qué tan fuerte eres, confío en Dios y en mi trabajo diario”, expresó el futbolista del Hearts de Escocia.

Además, destacó el buen trabajo de sus compañeros para sacar la goleada 4-0 ante el débil equipo caribeño.

“Lo importante es que ganamos y que logramos empezar el camino hacia el Mundial de la mejor manera, muy buen trabajo del equipo ayer”, añadió.

Consultado al respecto, el técnico de la Mayor, el argentino Gustavo Alfaro, fue enfático en aclarar que no podía tener a más de 23 futbolistas en el banco y que es “duro” dejar a un jugador por fuera.

“Son decisiones o si no dejábamos fuera a Andy Rojas y así no debutaba ni marcaba su gol, entonces son decisiones que debe tener el cuerpo técnico.

“Si esto pasa en Copa América u otro torneo que son 26 es distinto, pero hoy teníamos que dejar tres jugadores afuera y es ingrato decirles a tres que no van a estar, pero ojo, esto no quiere decir que no esté en el que viene”, expresó el argentino.

Habrá que ver si el futbolista puede actuar este domingo ante Granada en el segundo duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026.