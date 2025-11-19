Así reaccionó Gustavo Alfaro tras la eliminación de La Sele

El extécnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, lamentó bastante la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa tras derrotar 2-1 a Paraguay en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.

“Sentí que había un camino hecho; después, lamentablemente, algunos resultados no se dieron. Se dio un interinato de Claudio Vivas, después llegó el ‘Piojo’ (Miguel Herrera), arrancaron con buenos resultados, hicieron una Copa Oro muy buena, fueron eliminados por Estados Unidos en penales. Después, las eliminatorias son muy crueles y duras: se les escaparon resultados que, de pronto, iban ganando a Haití por dos goles y se lo terminaron empatando”, mencionó el estratega.

El ex entrenador de la selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, hoy DT de Paraguay, lamenta la eliminación del combinado tico para la Copa del Mundo 2026.@futpicante pic.twitter.com/BzvyUNcQTG — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 19, 2025

Alfaro dirigió a la Tricolor a inicios y disputó la Copa América 2026, que pese a quedar fuera en la primera fase, logró un empate ante Brasil y una victoria ante Paraguay.

“Lamento mucho que Costa Rica no esté en la Copa del Mundo: por el plantel, por el país, por los dirigentes, por su gente maravillosa. La verdad, siento mucho dolor y lo único que pido es que sean resistentes”, aseveró el argentino.

Además, asegura que ahora vendrá un proceso nuevo para Costa Rica en el que tendrá que analizar cada uno de los pasos a seguir para volver a acudir a un Mundial.

“Como le sucedió a Paraguay cuando no pudo clasificar a la Copa del Mundo, o como pasa en todos los lugares, empiezan las críticas, los cuestionamientos, los pronosticadores de fracasos; hablan los que tienen las recetas mágicas de lo que hay que hacer. Hay que tener calma, volver a las bases, encontrar el foco y entender que, con trabajo, no tengo duda de que Costa Rica volverá al lugar que merece que es estar entre los mejores cuatro de la Concacaf”, aseveró.







