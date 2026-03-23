Así llegan los legionarios convocados por Batista a La Sele

En su primera convocatoria de la Selección Nacional, el técnico Fernando Batista echó mano de varios de los legionarios más consolidados y de otros que trabajan por conseguir regularidad en sus clubes.

Repasamos los números de estos futbolistas.

Porteros

Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal): el arquero ha disputado 21 partidos, ha recibido 36 goles y suma seis vallas invictas.

Kevin Chamorro (Rio Ave, Portugal): en tres partidos con su equipo, ha encajado ocho goles.

Defensas

Jeyland Mitchell (Sturm Graz, Austria): en 13 partidos, suma un gol y una asistencia. Ha sido amonestado en tres ocasiones y una vez vio la tarjeta roja.

Juan Pablo Vargas (Puebla, México): ha participado en nueve juegos y suma un gol.

Volantes

Orlando Galo (Riga FC, Letonia): en tres partidos de la campaña 2026, tiene un gol.

Carlos Mora (U Craiova, Rumanía): en la campaña 2025-2026, ha disputado 22 partidos, con dos goles y dos asistencias.

Delanteros

Jewison Bennette (LNZ Cherkasy, Ucrania): el atacante ha jugado 11 partidos.

Álvaro Zamora (Vizela, Portugal): suma ocho goles y dos asistencias en 23 partidos.

Josimar Alcócer (Westerlo, Bélgica): ha tenido regularidad con 26 partidos, en los que registra tres goles y tres asistencias.

Warren Madrigal (Nashville SC, Estados Unidos): el joven ha jugado cinco partidos y ya suma dos goles y dos asistencias.

Andy Rojas (New York Red Bulls, Estados Unidos): acumula cuatro partidos entre el primer equipo y el segundo, con una asistencia.