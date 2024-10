Así funciona la tarifa variable que el Estadio Nacional pretende cobrar a ciertos partidos de La Sele

Mucho se ha discutido en los últimos días sobre la posibilidad real de que la Selección Nacional deje de jugar en el Estadio Nacional por un incremento en los costos que signifcaría hacer un partido en La Joya de La Sabana.

Osael Maroto, presidente de la Federación, comentó: "La administración nos hace un incremento de precio y nosotros, cuando llegamos, negociamos un precio y le están haciendo un incremento casi del 100%. Yo esperaría que podamos seguir jugando en el Estadio Nacional, pero, si se hace ese incremento, sería imposible para cualquier equipo del país".

Teletica.com conversó de manera amplia y detallada con Diana Posada, gerente general del Estadio Nacional, para conocer a fondo el tema.

—Decía Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que se le pretende cobrar más del 100% por el alquiler del Estadio Nacional: ¿Cómo está ese tema?



El modelo tarifario es una base que tienen todas las empresas que alquilan espacios para la realización de eventos. El Estadio Nacional tenía un tarifario desde el 2019 que no se actualizaba desde el 2019, cinco años pasaron para que a través de la Junta se actualizara. Para actualizarlo hay que cambiar el modelo de costos, cuáles son los costos de servicio y operativos en general.



La Junta es el órgano que toma las decisiones estratégicas y cuando yo entro en febrero de este año, me dicen que es necesario actualizar el modelo de costos, emprendemos la tarea de analizar y actualizar el modelo de costos y eso nos lleva a un nuevo modelo tarifario. Teníamos la tarea de actualizarlo el primer semestre del año, logramos presentar una propuesta más robusta en agosto.



Este modelo tarifario no necesariamente es un incremento, no necesariamente en todos los formatos que el Estadio ofrece para su renta hay incremento en sus tarifas. En el caso de la Federación Costarricense de Fútbol, desde el 2019 tiene una tarifa fija que en este nuevo modelo tarifario es exactamente el mismo, no hay un incremento entre la tarifa del 2019 y la del 2024.



La diferencia es que se adiciona una tarifa variable que es un porcentaje de la venta de las entradas. Entonces va a recaer en la venta de las entradas. Este porcentaje se pensó y se define conforme al formato que la Federación rente, que puede ser un Estadio total, medio o un cuarto de Estadio, ese porcentaje se define conforme a la categoría de partido que vaya a tener la Federación.



Por ejemplo, los partidos Clase A a Estadio completo tienen una tarifa variable. Los partidos Clase B tienen otra tarifa variable. Los partidos clase C no tienen cobro de tarifa variable, solo tiene cobro de tarifa fija. Este es el cambio en el modelo tarifario, hay una adición de tarifa variable que está pensada en los tipos de partidos que pueda tener en el estadio.

—¿Se pretende cobrar de $9.000 a $25.000: esos datos son ciertos o no, es una variable?



Es un dato que no está ni ha estado en el tarifario, ese monto no está en el 2019 ni ahora. No se le cobra a la Federación $25.000 por alquilar el estadio completo.

En mayo, un poco antes, tal vez, cuando entra don Osael con el nuevo comité de la Federación, le solicitan un descuento a la administración del estadio, un descuento, la junta administradora concede el descuento, luego, en mayo de este año, cuando yo llego hay otro descuento temporal.

El acuerdo que toma la Junta comprendía únicamente dos partidos de fútbol o hasta el mes de julio cuando se aprobara el nuevo tarifario, luego se modifica el acuerdo y el descuento que se le estaba aplicando a la tarifa. A mí me parece que la interpretación para mí es muy clara, pero ha sido que ese descuento tenía que ser por siempre, pero era temporal, únicamente por dos partidos o hasta el mes de julio que entrara en vigencia el nuevo modelo tarifario.

Si comparas lo que pagas con el descuento, no es lo mismo que la tarifa que estuvo desde el 2019 y en el 2024. El descuento era temporal y se iba a acabar en algún momento. En ningún momento es que el descuento será por el resto de partidos de la Selección.



—¿Se hizo una modificación de tarifa, la cuota es la misma y lo que cambia es la tarifa variable por categorización de evento?

La renta fija es la misma, siempre voy a pagar por rentar el estadio, es la misma tarifa fija del 2019 al 2024, pero cambia, se le adiciona una tarifa variable que tiene que ver con el formato y categoría de partido.

—Explicado esto de la tarifa variable, cuando en la Federación dicen que buscarían otra casa, cómo lo toman ustedes: ¿No es mejor ganar algo de dinero que nana? Cada sector defiende su área, usted el Estadio Nacional y don Osael a la Federación, pero a nivel de negocio para el Estadio, la Selección tiene un valor cuantitativo y cualitativo en la sociedad costarricense, en ese balance, ustedes pueden tratar diferente a la Federación a cualquier otro oferente o van a rajatabla...

De hecho, estamos haciéndole un trato diferente a la Federación, no hay un incremento en su tarifa fija. En el 2019, la Federación o los partidos de fútbol que hubiese podían escoger entre una tarifa fija o una variable del 10% de la taquilla. Entonces, el 10% ahora para los formatos no se contempla un porcentaje de esa magnitud.



En este nuevo modelo tarifario se está tratando de manera diferenciada los eventos deportivos porque hablamos de un estadio y tiene un fin primordial y es promover y desarrollar a los atletas y deportistas; sin embargo, para obtener recursos de ningún otro lado que sea por los eventos que tiene o que se hacen, necesitamos generar ingresos. Todo ingreso es bienvenido.

El estadio es nuestra gran casa para disfrutar el fútbol, el rugby, el atletismo, ferias de emprendimiento, el Festival Internacional del Libro, motores como Monster Jam, un American Rodeo, exhibiciones de autos.

Entonces nosotros quisiéramos que la Federación siga contando con el Estadio Nacional y como la casa de la selección mayor y de todas las selecciones de fútbol. No se incrementa la tarifa, pero hay una variación con una tarifa variable.



—Hay muchas actividades culturales, pero el fútbol sí ha sido muy enfático y no solo la Federación, hay clubes que han dicho que es costoso alquilar el Estadio Nacional... ¿Se le está dando la espalda al fútbol con esta nueva tarifa variable?



De nuestra parte siempre queremos estar en el desarrollo del fútbol y veamos que al mes de agosto se habían realizado 40 eventos y de esos 40 solo 5 eran conciertos y 16 eran eventos deportivos, la gran mayoría partidos de fútbol y algunos otras escuelas de fútbol. Siempre seguiremos estando en la disposición de abrir el estadio al fútbol y a todas las disciplinas deportivas.

—La tarifa variable va a entrar a regir para el fútbol, pero intuyo que para conciertos ya aplica... un Luis Miguel, Coldplay, Karol G a dos fechas a estadio lleno, eso puede ser un buen negocio a nivel de números para el Estadio, pero los que fuimos este día al juego de La Sele y fuimos al baño, los vemos en muy mal estado, se ha deteriorado bastante, de esos dineros que reciben de eventos, el Estadio no trabaja en ponerle una manita de pintura al techo, ver el alumbrado, el Estadio lo veo muy maltratadito, por tratarlo bien... ¿Tienen pensado remozarlo, aunque es una inversión grande, pero de este tipo de eventos se pueden coger de esos dineros para eso?



De los ingresos que recibe el Estadio Nacional se dedican en gran parte a darle mantenimiento preventivo y correctivo. La administración, la Junta y esta gerencia, estamos conscientes que hay proyectos de infraestructura prioritarios a corto plazo.

Las luces de la gramilla, la pista, lavado y pintura del techo es otro de esos proyectos, estos proyectos tienen un costo muy alto. Por ejemplo, en el caso de la pista hasta ₡800 millones de colones cambiarla completamente, pero primero necesitamos saber qué requiere la pista si es un remozamiento o requiere cambiarla completamente. Las luces sí hay que cambiarlas todas. Sí, hay proyectos de mejorar la infraestructura, constantemente se están haciendo trabajos de obras menores para darle mantenimiento. Estamos tratando de mejorar condiciones de estética, infraestructura de los baños, estamos en proceso de proyectos que mejoren la infraestructura.

—Por el sello país que tiene la Selección, está el tema de la negociación, y en todas las conversaciones yo entiendo que cada parte defienda su lado, ustedes el del Estadio Nacional y la Federación Costarricense de Fútbol. Por los dos descuentos que habían trabajado antes, la negociación entiendo que no está estancada, ¿Cómo podría ver usted luz verde en esto?



Para muestra un botón. La Junta en un momento le concedió un descuento a la Federación, si la Fedefútbol solicita, yo estoy segura de que la Junta tendrá la disposición de dialogar. Desconozco cuál podrá ser la solución, pero sí creo que es importante que si el Estadio no deja de percibir ingresos, porque todos son fundamentales, incluso los de la Federación son importantes. Si el Estadio deja de percibir ingresos, deja la posibilidad de mantener la estructura en buenas condiciones y eso podría de ofrecer el espacio para que siga siendo la casa de la Selección. Hay que poner en el centro que la generación de ingresos es necesaria para que la infraestructura se mantenga lo mejor posible. Yo creo que el diálogo nunca está cerrado. Yo creo que las personas pongan en el centro el diálogo como posibilidad para tomar acuerdos, pero eso desde la gerencia queda nada más acompañar a la Junta desde lo técnico y desde lo financiero para que la Junta tome las mejores decisiones.



Entrevista completa: