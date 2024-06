Así analiza Keylor Navas la portería de La Sele y habla sobre su sustituto

La portería de la Selección Nacional vive un nuevo periodo tras el retiro de Keylor Navas el pasado mes de mayo.

La máxima figura del balompié costarricense habló de su retiro de la Tricolor y sobre todo de cómo analiza la portería en la era Gustavo Alfaro.

Así lo mencionó en entrevista con el periodista Yashin Quesada y su programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.

“Yo no quiero ser injusto con ninguno de los porteros y cuando son llamados es porque el entrenador ve que tienen el nivel. A Patrick le dieron el chance y él es un joven con mucho potencial y creo que él puede consolidarse, tiene condiciones, al final nadie es indispensable y en la portería vendrá otro guardameta después de mí”, manifestó durante la entrevista.

Navas aseguró que él será un fanático más de la persona que defienda el arco de La Sele, pues él quiere que al proceso le vaya bien.

“Sé que la gente va a estar con el nuevo portero de la Selección y yo voy a desear que pare todas, porque siempre voy a desear lo mejor para la Selección”, añadió.

El guardameta, que acaba de dejar las filas del París Saint Germain de Francia y aún no define su futuro, aseveró que no quiere convertirse en esos futbolistas que se retiran del equipo patrio y luego vuelven.

“Yo me retiré pensando en que no voy a volver a la Selección, pero uno no sabe qué pueda pasar en el futuro”, confirmó.

Finalmente, hizo su valoración sobre el técnico argentino, Gustavo Alfaro, quien está al frente de la Selección Nacional.

“Me parece un gran entrenador, un gran caballero y a esas personas siempre les va bien”, puntualizó.