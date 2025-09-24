Árbitro guatemalteco impartirá justicia en el Honduras vs Costa Rica

A poco más de 15 días para el esperado encuentro de la Selección Nacional ante Honduras en tierras catrachas, por la eliminatoria mundialista, ya se ha confirmado quién será el árbitro principal del partido.

El encargado de impartir justicia será el guatemalteco Walter López, quien estará acompañado por los asistentes dominicanos Raymundo Félix y Humberto Panjoj. El cuarto árbitro será también dominicano: Adonis Carrasco. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará el guatemalteco Ojer.

Entradas a la venta para el partido ante Nicaragua.

Mientras la Selección Nacional se prepara para el compromiso del jueves 9 de octubre ante Honduras, ya están disponibles las entradas para el partido del lunes 13 de octubre frente a Nicaragua, que se disputará en el Estadio Nacional.

Los boletos se pueden adquirir en specialticket.net con precios que van desde los ₡7.000 hasta los ₡30.000.