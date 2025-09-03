Anthony Contreras manda un mensaje a los que menosprecian el fútbol de Letonia

Anthony Contreras retornó a la Selección Nacional para recuperar un espacio dentro del ataque tricolor.

Pese a que no es de los titulares en el proceso de Miguel Herrera, Contreras sabe que los minutos que pueda llegar a tener en estos partidos eliminatorios ante Nicaragua y Haití los tiene que aprovechar al máximo para así irse ganando un cupo dentro del plantel.

“Sí, bueno, el esfuerzo siempre está, aunque no me estuvieran llamando. Siempre mi mentalidad fue trabajar al máximo, darlo todo y esperar la oportunidad que se diera en cualquier momento. Y bueno, ahora que se dio este creo que daré el doble, porque estar aquí es un compromiso al máximo que sabemos que tenemos que representar al país. Siempre sabemos que somos una Selección que siempre está para ir al Mundial y para eso estamos aquí”, indicó el ariete.

Por su parte, el delantero del Riga FC mandó un mensaje muy claro y directo para todos aquellos que creen que la liga de Letonia es poco atractiva y que eso tal vez le impide llegar a más convocatorias dentro de la Tricolor.

“En el tema obviamente de la infraestructura, si es no es tan buena, pero obviamente la calidad de jugadores que hay allá en mi equipo, en los equipos rivales, pues son jugadores muy top que la verdad nos ayuda a ir creciendo como jugadores. Y bueno, creo que también se ha visto en Conference League que hemos hecho bien las cosas porque tenemos mucha calidad en el grupo y así lo hemos demostrado”, atendió.

Contreras suma 25 partidos disputados y ocho tantos con dos asistencias en este 2025 con su equipo, el Riga.

De ahí que el delantero crea que debe trasladar ese buen momento a la Tricolor, pues en la eliminatoria no hay chance para pestañear.

“Tenemos claro que somos una Selección que tenemos que estar en el Mundial. No puedo decir que estamos confiados, pero sabemos la calidad que tenemos, sabemos que tenemos que imponernos ante las selecciones que vamos a jugar”, expresó.

Contreras viajará junto con la Sele este jueves rumbo a Nicaragua, primer rival de esta fase final de la eliminatoria de Concacaf.