Amelia Valverde defiende crecimiento de La Sele aunque resultados no la acompañan

Al frente de la Selección Nacional Femenina, Amelia Valverde tiene un 45% de rendimiento. La entrenadora acepta que los resultados no acompañan su gestión, pero destaca el crecimiento del combinado.



Para Valverde hay una mejora si se analiza la parte táctica del equipo.

“Si nos fijamos solamente en los números dice lo del 45%, creo que hay que ver contra quien ha jugado, la mejora de la evolución de la parte táctica”, señaló.

Este sábado la Tricolor perdió ante Panamá, un rival que no sabia lo que era derrotarnos desde hace 15 años, jugando un muy mal primer tiempo y regalando el encuentro con un descuido en el epílogo.

“Creo que hicimos un muy buen segundo tiempo, el primero no estoy para nada me gustó, no es para nada el equipo que quiero ver”, dijo sobre el fogueo.

El combinado patrio se encuentra preparándose para la eliminatoria de cara al Mundial 2023 y un juego como el de ayer preocupa.

“En el momento que yo sienta que me tengo que hacer a un lado lo voy a hacer”, aseguró Valverde.

“Yo sé que los números no reflejan muchas cosas, no nos gustan, pero valoremos contra quien hemos jugado para hacer el análisis”, concluyó la estratega.