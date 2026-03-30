Álvaro Zamora sobre La Sele: “Uno no quiere faltar nunca”

El futbolista Álvaro Zamora asegura que “no quiere faltar nunca” a la Selección Nacional y espera poder sacar provecho de los primeros dos partidos al mando de Fernando Batista.

Zamora se siente complacido con su presente.

“Estoy en mi mejor momento, no tuve la suerte de llegar a Europa a un buen club, tuve que pasar por momentos muy complicados”, recordó.

Cabe destacar que Zamora salió de Saprissa con rumbo al fútbol de Grecia y jugó con el Aris Salónica, donde las cosas no se dieron para el nacional, sufriendo varios problemas por situaciones extracancha.

“Maduré, mejoré de los errores y tuve paciencia para esperar mi momento”, aseguró quien hoy defiende la camiseta del Académico de Viseu F. C., del fútbol portugués.

Allí Zamora ha vuelto a recibir continuidad y fue llamado por Batista para los juegos contra Jordania e Irán.

Este martes la Tricolor se mide con los iraníes a partir de las 7 a. m. (hora tica).