Álvaro Zamora regresa a La Sele

El jugador costarricense Álvaro Zamora regresará a la Selección Nacional para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua.

Zamora no había estado el anterior fecha FIFA. Sin embargo, ahora volverá a vestir la camiseta de la Tricolor.

Su llamado lo hizo oficial su club, el Viseu FC, de la segunda división de Portugal.

Este lunes el seleccionador nacional, Miguel Herrera, dio a conocer una lista de convocados para un microciclo de trabajo con jugadores de la liga local para trabajar con ellos previo a la convocatoria oficial.

Difícil momento

La Tricolor vive un momento muy complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.



A hoy está afuera de la Copa del Mundo y hasta del repechaje, al ser segundo del Grupo C.



Los dirigidos por Miguel Herrera son segundos del Grupo C con dos puntos, por abajo de Honduras (4) y los mismos que Haití (2). Solo una unidad por encima de Nicaragua (1).



La siguiente fecha será el 9 de octubre en Honduras y el 13 contra Nicaragua.