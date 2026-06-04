Álvaro Zamora dejó la concentración de La Sele por su boda
El futbolista quedó fuera de la convocatoria para el partido amistoso contra Inglaterra.
El futbolista Álvaro Zamora quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional debido a que tiene su boda programada en estos días.
Así lo confirmó el propio técnico Fernando Batista este jueves en atención a los medios de comunicación.
“Quiero aclarar una situación de Álvaro Zamora. Al inicio de la fecha FIFA el jugador me dice que había puesto una fecha de casamiento para el 6 de junio. Le pedí que si podía cambiarla, pues justo teníamos fecha FIFA y él lo sabía, me dijo que iba a intentar, que no pudo hacerlo. Entonces llegamos a un acuerdo, una situación muy linda para él, y llegamos a un acuerdo el otro día y él me dijo que no tenía muy la cabeza acá, porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos, decidimos desconcentrar y que pueda estar en su boda y que pueda pasarla bien.
“Es una lástima porque uno lo quería tener acá, pero vuelvo a repetir, está con su situación y nada más eso”, explicó.
Esta es la cuarta baja de la Tricolor durante esta fecha FIFA, pues quedaron al margen de los partidos ante Colombia e Inglaterra, Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal por indisciplina.
Costa Rica enfrentará a Inglaterra en un amistoso el próximo miércoles 10 de junio y actualmente se encuentra en entrenamientos en el Proyecto Gol.