Álvaro Zamora dejó la concentración de La Sele por su boda

El futbolista Álvaro Zamora quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional debido a que tiene su boda programada en estos días.

Así lo confirmó el propio técnico Fernando Batista este jueves en atención a los medios de comunicación.

“Quiero aclarar una situación de Álvaro Zamora. Al inicio de la fecha FIFA el jugador me dice que había puesto una fecha de casamiento para el 6 de junio. Le pedí que si podía cambiarla, pues justo teníamos fecha FIFA y él lo sabía, me dijo que iba a intentar, que no pudo hacerlo. Entonces llegamos a un acuerdo, una situación muy linda para él, y llegamos a un acuerdo el otro día y él me dijo que no tenía muy la cabeza acá, porque quería estar en esta situación, así que bueno, en un acuerdo entre los dos, decidimos desconcentrar y que pueda estar en su boda y que pueda pasarla bien.

“Es una lástima porque uno lo quería tener acá, pero vuelvo a repetir, está con su situación y nada más eso”, explicó.

Esta es la cuarta baja de la Tricolor durante esta fecha FIFA, pues quedaron al margen de los partidos ante Colombia e Inglaterra, Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal por indisciplina.

Costa Rica enfrentará a Inglaterra en un amistoso el próximo miércoles 10 de junio y actualmente se encuentra en entrenamientos en el Proyecto Gol.



