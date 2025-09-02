Alonso Martínez habla de los aspectos que varían entre Sele y New York City

Alonso Martínez se cansa de hacer goles con su equipo, el New York City, pero con la Selección Nacional se le complica el gol.

De ahí que el aficionado siempre se pregunte: ¿Qué tanto cambian los planteamientos del club a la Selección Nacional?

El propio delantero salió al paso y habló de lo que pide el técnico de La Sele, Miguel Herrera, con lo que le piden en su club de la MLS.

Esta fue la entrevista completa con Teletica Radio:





-¿Cómo vive su actualidad? ¿Cree que es uno de los mejores de su carrera futbolística y cómo trasladarlo a la Selección Nacional?

Bien, creo que muy feliz, la verdad. Agradecido con Dios por el momento que estoy pasando. Y bueno, creo que eso es lo que quiero hacer, tratar de hacer las cosas bien aquí en la Selección. Tanto Manfred como Anthony, ahora que vino otra vez, tratar de hacer gol, que es lo que uno como delantero siempre quiere hacer.

-¿Hay un tema de responsabilidad sobre sus hombros por ser el hombre gol de la Tricolor por sus números con el New York City? ¿Cómo toma usted ese rol también?

No. Creo que todos tenemos responsabilidad, no solo Alonso, sino todos al final. Como le dije antes a una compañera de ustedes, creo que siempre un partido es un capítulo nuevo, entonces al fin ya si alguno de mis compañeros no está haciendo gol o no tiene minutos, pienso que al final es lo mismo, ¿no? Eso es fútbol. Entonces creo que la verdad que estamos muy preparados para todo eso.

-¿Qué te pide el Miguel Herrera? ¿Similar o diferente a lo que te pide tu entrenador en New York City?

Por supuesto que es diferente. Cada entrenador tiene su estilo de juego diferente. Aquí lo que cambia un poco es que jugamos con dos delanteros, allá es solo conmigo. Entonces es muy diferente el esquema, pero al final siempre piden lo mismo que es hacer gol. Entonces creo que eso es lo que como uno delantero tiene que hacer.

-En si el partido en Nicaragua hay mucha efervescencia, se vendieron las entradas a pesar de que ellos no son tan futboleros, pues evidentemente que eso es un partido muy duro. ¿Cómo canalizar todo eso para poder sacar los tres puntos?

Como dije antes, creo que ellos también quieren ir a la Copa del Mundo, entonces creo que si escuché que va a estar el estadio lleno, entonces creo que va a ser un bonito ambiente. El crecimiento al final se ve reflejado en los equipos eh nicaragüenses que pelean con los ticos. Entonces, Creo que últimamente ha sido muy buenos para ellos.

-Hace poco la Liga estuvo ahí y la referencia que tenemos es que la cancha es muy complicada, es una sintética que está como muy desgastada. ¿Qué sabe usted al respecto y si han hablado un poquito de eso?

Sí, sí, sí. Creo que nos han comentado la de la cancha, pero bueno, al final tenemos que ir a jugar a Nicaragua, la verdad que no importa la cancha. Al final también Honduras vamos a jugar en el estadio de ellos. Entonces, creo que al final tenemos que ir a jugar, hacer el trabajo nosotros y bueno, tratar de hacer las cosas bien.