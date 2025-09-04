Alonso Martínez: "Es motivante que equipos como Ajax se fijen en uno"

El delantero de la Selección Nacional, Alonso Martínez, atendió a la prensa previo al duelo eliminatorio contra Nicaragua y habló sobre el interés que tuvo el Ajax de Países Bajos en sus servicios, aunque la negociación no se concretó.

Martínez aseguró sentirse satisfecho por el reconocimiento internacional que ha recibido tras su buen momento.

“Muy feliz en lo personal, muy motivante que equipos como Ajax lo hayan tomado en cuenta, me siento muy feliz, es el reflejo de que estoy haciendo las cosas bien y si el profesor me da la oportunidad espero aportar con goles”, comentó.

El atacante, que milita en el New York City FC de la MLS, descartó que quedara con algún mal sabor tras la no concreción del fichaje. “Es muy motivante que un equipo de esa calidad se fije en uno, pero me siento muy feliz en New York y me siento bien, así que eso de la espinita no sé muy bien”, señaló.

Sobre los comentarios del técnico de Nicaragua, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien calificó de lentos a los delanteros ticos, Martínez fue contundente.

“Pienso que todos somos diferentes, a la velocidad creo que somos muy buenos, nada, sabemos lo que hemos estado haciendo y eso refleja lo que el profesor dijo, que vienen los mejores a la Selección”, indicó.

Respecto al compromiso ante los nicaragüenses de este viernes, el jugador recalcó la motivación que existe en el camerino tricolor.

“Nosotros los jóvenes, estamos muy motivados de poder asegurarnos nuestro primer mundial, tenemos que ir a morir a estos partidos, pues tenemos un sueño el cual cumplir. Por supuesto que tener a Keylor y Calvo ayuda mucho y tiene la experiencia, al fin y al cabo decimos que no hay jóvenes y que todos tenemos experiencia en la Selección”, afirmó.

​Finalmente, el atacante analizó a Nicaragua, rival de turno: “Vimos esta semana videos de ellos y creo que es un equipo interesante que en los partidos ante rivales de Centroamérica lo han hecho muy bien”, concluyó.