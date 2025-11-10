Alonso Martínez, el goleador de La Sele que sueña con su primer Mundial

El atacante Alonso Martínez se mostró feliz y agradecido por una nueva convocatoria con la Selección Nacional, destacando el hecho de aprovechar su buen nivel en su club para soñar con su primera Copa del Mundo.

El atacante del New York City de la MLS de los Estados Unidos llega encendido tras marcar su gol número 21 en la temporada, pero sabe que todo eso quedará de lado si no consigue el objetivo del boleto mundialista.

“Bien, la verdad que muy feliz, agradecido con Dios siempre de venir a la Selección. Creo que es un privilegio de todos nosotros. La oportunidad de representar al país me llena de orgullo y estoy muy motivado para estos dos partidos que afrontamos”, expresó Martínez.

El delantero también afirmó que el trabajo constante ha sido la base de su crecimiento y que lo ha llegado a ser el goleador de la Tricolor en esta eliminatoria con tres tantos.

“Cuando uno trabaja bien y se enfoca en lo que quiere, las cosas se hacen más fáciles. Mantener ese ritmo es clave para aportar a la Selección y estar bien con mi equipo”, añadió el futbolista.

En cuanto a los rivales de esta fecha eliminatoria, Haití y Honduras, el jugador reconoció que ambos representan retos distintos, pero igual de exigentes.

“Son equipos muy diferentes, pero en eliminatorias se juega todo. Haití es un rival complicado, sobre todo fuera de casa, y luego recibimos a Honduras con nuestra afición. Van a ser partidos difíciles”, apuntó.

Martínez advirtió sobre las fortalezas del combinado haitiano, al que calificó como un equipo físico y veloz.

“Ellos juegan muy bien al contragolpe, tienen jugadores rápidos y hay que tener precaución con eso”, comentó.

Sobre su rol en el esquema ofensivo, explicó que el cuerpo técnico le pide desequilibrio y goles, aprovechando su velocidad y movimientos al espacio.

“Como delanteros siempre nos piden goles. Tengo compañeros como Celso Borges y Joel Campbell que pueden filtrar la pelota, y eso facilita mi juego”, mencionó.

Además, resaltó la importancia de la llegada de Joel Campbell al grupo.

“Joel nos va a aportar muchísimo. Sabemos lo que representa, su experiencia en eliminatorias y su liderazgo dentro del grupo. Estamos muy felices de tenerlo”, aseguró.

Motivado por el objetivo mundialista, Alonso Martínez concluyó con una declaración de ilusión y compromiso:

“Estoy muy feliz y motivado. Saber que podemos llegar a un Mundial, mi primer Mundial, es un sueño. Queremos cerrar en casa de la mejor manera”.



