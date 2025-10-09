Algo más que tres puntos: Todo esto se juega La Sele en Honduras
Este juego ante la H puede marcar un antes y un después en la eliminatoria de Costa Rica.
La Selección Nacional se juega algo más que tres puntos este jueves a las 8 p. m. en Honduras. También hay muchos millones para el fútbol de Costa Rica.
* Unafut: $3.243.570
* Liasce: $932.000
* Linafa: $466.290
* Uniffut: $202.650
* Lifutsal: $202.650
* Lifupla: $202.650
Eso suma: $5.250.000.
Además, tras una asamblea, en ese entonces, se aprobó que la Federación se dejara $1.500.000 para temas de infraestructura y desarrollo del fútbol.
También hay que detallar que se ese dinero salen premios para jugadores y cuerpo técnico, así como un monto para preparación previa al torneo aunque en ese comunicado no se detalló.
Para el Mundial de 2026, la FIFA ha asignado un fondo total de $896 millones de dólares en premios económicos, lo que representa más del doble de los $440 millones distribuidos en Qatar 2022.
Eso sí, las cifras exactas aún no han salido no han sido oficiales por FIFA, se espera una cifra récord.
También está el tema deportivo, pues ganar en Honduras también permitiría a la Tricolor llegar a la cima del Grupo C y estar de regreso en la pelea por el campo directo a la Copa del Mundo.