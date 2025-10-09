Algo más que tres puntos: Todo esto se juega La Sele en Honduras

La Selección Nacional se juega algo más que tres puntos este jueves a las 8 p. m. en Honduras. También hay muchos millones para el fútbol de Costa Rica.

Este juego ante la H puede marcar un antes y un después en la eliminatoria de Costa Rica.





La Tricolor puede salir a flote de territorio catracho o, por el contrario, venirse abajo. En juego está el boleto directo a la Copa del Mundo 2026, dinero del premio a la cita mundialista y un golpe al fútbol del Centroamérica.





El 15 de julio del 2022, la Federación brindó un comunicado de prensa en el que desgranó cómo se utilizaría ese dinero: