Alfaro y Christiansen opinaron sobre la situación de Joel Campbell

“Honestamente, a mí me duele cuando de pronto insultan a un jugador nuestro. Me duele, me duele de pronto cuando jugamos mal. Sí, jugamos mal, por eso dije si la tienen que agarrársela, que sea conmigo”, explicó el seleccionador patrio, Gustavo Alfaro.

“Hay algunas cosas que obviamente uno las entiende porque son derrotas que duelen. No perdimos porque no corrimos, no perdimos porque no luchamos, no perdimos porque no nos sacrificamos, perdimos porque tuvimos un equipo enfrente que fue superior”, añadió.