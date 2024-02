Alfaro nota triste a Campbell y quiere que el atacante disfrute La Sele

“Lo primero que le expresé al llegar fue: "¿Por qué no me estás mostrando esos dientes blancos? ¿Qué te pasa? Estás triste, estás gris. Has perdido la alegría”, esto le dijo el técnico de La Sele, Gustavo Alfaro a Joel Campbell al inicio de este microciclo de trabajo de cara al fogueo ante El Salvador.