Alejandro Bran sobre frase de Jafet Soto: “No puedo controlar lo que digan las demás”

El volante Alejandro Bran respondió al polémico comentario que había emitido semanas atrás Jafet Soto, presidente de Herediano.



“No puedo controlar lo que digan las demás personas, me toca prepararme, competir sanamente con los compañeros. Cuando le toca jugar a cualquiera, lo hemos apoyado”, dijo Bran en la transmisión de Teletica Radio.



Jafet había dicho que Bran había cometido “un error” tras fichar con la Liga.



“Cómo se va a meter en Alajuela a jugar la posición que juega el hijo del entrenador, cuándo va a jugar si el hijo del entrenador es el que juega esa posición. Pobrecito Alejandro Bran, pero no me llama y le pregunta al que sabe de fútbol qué decisión tiene que tomar... Estuviera aquí cagado de risa, cagado de risa estuviera”, comentó Soto.



A partir de esas declaraciones, Bran comenzó con mayor protagonismo en el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes.



“Era algo que lo recalqué cuando regresé al país, me lo propongo, si regresé acá, no puedo bajar el nivel, quiero volver a salir. Poco a poco voy retomando el nivel, es importante los minutos en cancha”, añadió.



Y agregó: “Es algo que me propuse y estoy tratando de hacerlo, voy a entrenar de la mejor manera para sumarle al equipo”.



Bran anotó doblete en el el triunfo 6-1 ante Belice.