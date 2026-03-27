Alcócer: "Para muchos era el primer partido juntos"

El seleccionado nacional, Josimar Alcócer, brindó su análisis del empate 2-2 ante Jordania en el inicio de la era del técnico argentino Fernando Batista.

Alcócer destacó la garra del equipo para reponerse de un 2-0 en contra y poder lograr el empate, máxime que hubo muchas caras nuevas.

"No era el resultado que queríamos, tenemos que trabajar bastante, somos un grupo que apenas viene empezando, de muchos era el primer partido juntos, y vamos a seguir mejorando", comentó el futbolista.

El extremo de la Tricolor detalló que solo existieron dos prácticas y que con el paso del tiempo la idea de Batista quedará impregnada en el terreno de juego.

"Tuvimos apenas dos entrenamientos, era el primer partido juntos para muchos, es un equipo bastante joven que muchos tienen su primer partido en Selección, conforme pase el tiempo vamos a ir mejorando muchas cosas", añadió.

Josimar fue autocrítico y señaló que una área de mejora es "a la hora de tener la pelota".

Sobre su gol de rebote tras fallar el penal, Alcócer destacó que "siempre lo tiro a ese lado, pensé que el portero se iba a tirar hacia el otro, por dicha me quedó el rebote y pude anotar".