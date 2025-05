¡Al mismo tiempo! Jugador aparece en prelista de convocados de Costa Rica y Nicaragua

El jugador de Cartaginés José Mora vive un momento particular en su carrera. Mora militó con Guanacasteca, pero este fin de semana el cuadro brumoso anunció su fichaje.

Mora está en la prelista de Nicaragua para los juegos eliminatorios, según el anuncio de la Selección Nacional de Nicaragua.

Este anuncio se dio el pasado 13 de mayo, mientras que este lunes, Mora fue noticia en la Selección Nacional de Costa Rica.

Mora aparece en la prelista de 60 jugadores para la Copa Oro.

Así lo dio a conocer Concacaf este lunes en su sitio web, tras los 60 preconvocados de Miguel Herrera para la Copa Oro.

Costa Rica está en el Grupo A de la Copa Oro junto a Surinam, México y República Dominicana.



Juegos



15 de junio a las 9 p. m.



Costa Rica vs. Surinam



18 de junio a las 5 p. m.



Costa Rica vs. República Dominicana



22 de junio a las 8 a. m.



México vs. Costa Rica.