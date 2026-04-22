¡Al fin habilitado! Técnico Fernando Batista ya tiene permiso de trabajo

El técnico argentino Fernando Batista ya recibió su permiso de trabajo y podrá dirigir sin problema a la Selección Nacional.

Tras más de un mes en trámite, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) indicó que el técnico cuenta con el aval de la Dirección General de Migración y Extranjería.

“La FCRF comunica que hoy, la Dirección General de Migración y Extranjería otorgó la residencia temporal al señor Fernando Batista, habilitándolo para ejercer como director técnico de la Selección Mayor Masculina de Costa Rica”, indicaron.

La Fedefútbol no mencionó si el restante cuerpo técnico que estará alrededor de Batista también fue habilitado.

Batista no pudo estar en el primer microciclo de trabajo de la Tricolor el pasado mes de marzo, al no tener su permiso habilitado, sin embargo, sí pudo estar en el banquillo para los amistosos de marzo ante Jordania (2-2) e Irán (0-5).

El próximo reto de la Selección Nacional serán los partidos amistosos ante Colombia el 29 de mayo en Bogotá e Inglaterra el 10 de junio en suelo estadounidense.



