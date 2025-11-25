Agente tico tras Mundial Sub-17: "Ahorita no se escucha absolutamente nada por ningún jugador, desgraciadamente"

Lo bueno: la Selección Sub-17 volvió a un Mundial Sub-17. Lo malo: no se trascendió. El equipo dirigido por Randall Row gualó 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, perdió 1-0 contra Senegal y cayó 3-1 frente a Croacia. Teletica.com conversó con José Luis Rodríguez, único agente de jugadores FIFA que asistió a la cita mundialista y la charla dejó varias revelaciones.

Rodríguez tiene jugadores en La Sele, también en Panamá y Honduras. Invirtió recursos, fue con clubes europeos y scouts para observar el talento tico en esta cita mundialista.

José Luis trabaja con el lateral Yerlan Sosa y los delanteros Ethan Barley, Marcus Brown y brindó su análisis tras la participación tica y la respuesta que tuvo de visores de jugadores en la mayor vitrina para los futbolistas Sub-17.

El agente aboga porque los clubes de Primera División le abran las puertas a los recién llegados del torneo para que su crecimiento pueda continuar de buena manera.

—Hubo una ampliación de equipos, se retomó la presencia, pero...también el desenvolvimiento del equipo cuenta: ¿Es sólo participar o también la puesta en escena entra a valoración para la venta de jugadores?



Sin duda, es que es que es algo parecido a la Selección Mayor, o sea, no clasificar es algo terrible, o sea, a nivel de liga de Sub-17, con esta gran cantidad de países que pueden llegar al Mundial, el no participar sería ya un ridículo nivel mayor. Entonces es muy normal que clasifiquemos los próximos cuatro años.

El mínimo es clasificar, pero después de eso, ¿Cómo vamos a participar? Porque, como te lo menciono, yo te puedo garantizar que yo fui uno o el único agente FIFA que tuvo presencia en Costa Rica de estar en ese Mundial, y muchos clubes a nivel internacional estuvieron presentes en Qatar, y muchos jugadores antes del Mundial tenían una mejor valoración, un mejor valor, una mejor opinión, los clubes tenían una mejor opinión de esos jugadores antes del Mundial que después del Mundial.



—¿Por qué se da esa situación de esos jugadores tenían mejor valoración antes que después del Mundial?

Porque nuestra presencia en el Mundial fue temerosa, sin personalidad, fue sin una idea clara, sin mostrar. Esta generación realmente tenía calidad. Había muy buenos jugadores de nivel ofensivo que no se pudieron mostrar, porque pasaron defendiendo, detrás del balón, todos detrás de la media cancha, simplemente esperando los contragolpes del rival, y nunca tuvimos una idea ofensiva o clara para mostrar la calidad que tenemos en Costa Rica.

Fue una lástima que no mostráramos mucha cosa, y al final eso afecta las valoraciones de los jugadores, eso afecta los posibles negocios, y ahí llegaron países que sorprendieron y se hicieron inclusive negocios en el Mundial. Ahorita no se escucha absolutamente nada por ningún jugador costarricense, desgraciadamente, por esa falta de claridad en ideas y ser muy temerosos a la hora de presentar el equipo en Qatar.



—Siempre va a ser mejor ir que no asistir, pero al final por lo que nos expone el trampolín del Mundial fue un trampolín muy pequeño, por decirlo así...

No se aprovechó, tenemos una generación muy valiosa, una generación que, si bien es cierto, tiene mucho que ver la Liga Deportiva Alajuelense por toda su buena formación que le ha dado a esos muchachos, si usted ve a nivel físico, realmente estamos preparados.



Físicamente es una de las generaciones de mejor perfil físico que se ha presentado en estos mundiales, y conste, estamos comparando desde la última vez que se clasificó que fueron los 98, imagínese, y hoy estamos con los 2008, estamos hablando de casi que 10 años entre una y otra, y el perfil físico es muy diferente.

Fueron jugadores muy bien preparados físicamente, que ahí tiene que ver mucho la mano de la inversión que ha hecho Don Joseph Joseph, pero si al final, como país, no creemos en esos talentos, no tenemos esa presentación agresiva, como en mundiales infantiles anteriores, que íbamos por el partido, éramos un poco irreverentes, agresivos, tratábamos de demostrar.



No sé si al final fue que se quedaron jugadores buenos, que no fueron parte de este Mundial que hicieron falta, pero no había una idea clara, nunca se sacó el balón, desde atrás no se hacían cinco pases seguidos, estuvimos la mayoría de los partidos detrás del balón.

Los scouts o los equipos que estuvieron presentes pudieron ver ese buen perfil físico de ciertos jugadores, pudieron ver que habían ciertos perfiles interesantes, pero las conversaciones siempre eran, pero es que nunca los vimos atacar, nunca tuvieron esa oportunidad de ir uno contra uno, nunca se vio si el equipo realmente puede ser ofensivo, porque siempre estuvimos detrás del balón, estuvimos muy temerosos en todo el torneo, y desgraciadamente eso afecta la valoración, porque hubieron muchos partidos en este Mundial que se vio talentos como los que llevamos de parte de Costa Rica, pero ellos sí demostraron porque sus planteamientos fueron mejores y por sus presentaciones fueron más valiosas.

—¿Usted fue el único agente FIFA con presencia en Centroamérica que estuvo ahí?

El único agente FIFA tico con presencia en Centroamérica que estuvo ahí, es la verdad, y si alguien más estuvo, pues que levante la mano, pero yo no veía a nadie, entonces al final, yo hablo con mi experiencia, yo estuve presente en los partidos de Honduras, Costa Rica y Panamá.