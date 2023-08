Agente de Luis Fernando Suárez: "El objetivo principal para el que se contrató se logró”

La mejor descripción es agradecimiento eterno, en el fútbol te llevan y cuando por X o Y motivo no se dan las cosas es por proceso. Costa Rica y su dirigencia nos demostró que es un país educado y gracias a Dios el objetivo principal para el que se contrató se logró. Deseo de Suárez tras sustitución

La verdad es mucho más lo que de una u otra manera se llegó a filtrar en prensa y aprovecho para decir que los contrato se firman con cláusulas de confidencialidad, pero fue más lo que se llegó a hablar en prensa que en el finiquito, por eso la palabra agradecimiento para todo, desde que nos llevaron y hasta hoy, pues hubo respeto y uno siempre tiene que ser agradecido y no siempre es así.

Me gustaría retomar lo que dije en la respuesta anterior, siempre ha existido un gran manejo y hay cláusulas de confidencialidad muy serias y cuantificadas que no permiten su exposición, la salida fue de la mejor manera.

Todo, la federación, tanto cuando había unanimidad a como no la hubo, actuó de buena fe, la federación. Nuestra empresa familiar, una empresa de tres generaciones, vivimos y le debemos todo al fútbol y llevamos trabajando más de 16 años con la Fedefútbol y puedo estar errado y a pesar de que existió una ruptura de contrato y como lo avala bien la FIFA, se llegó a un acuerdo amistoso.

Yo me reuní la semana pasada en Costa Rica con la comisión que el Comité nombró y estaba integrada por gente que votó por la no continuidad y se habló con mucho respeto y hubo mucha caballerosidad.



Mundial de Suárez