"Abismal": Para Miguel Herrera así es la diferencia en fuerzas básicas entre México y Costa Rica

El seleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera brindó un análisis de cómo están las fuerzas básicas en el fútbol de Costa Rica.

El Piojo compartió una amplia entrevista con el programa Jorge Ramos y su banda y aseguró que la diferencia entre las ligas menores en México y en Costa Rica es "abismal".



"Hay mucha diferencia, México está muy por arriba, se trabaja bien, tres equipos, los demás sí buscan, hay mucha gente en la parte de Limón, que están ahí que si no los buscan o van a ver se puede quedar un jugador interesante, trabaja muy bien la Liga, Saprissa, Herediano, en manos de Jafet Soto, está trabajando muy bien, Cartago lo está tratando de hacer bien, Liberia hoy que lleva (José Saturdino) Cardoso van a intentar trabajar con fuerzas básicas, no es que no lo estén intentando hacer", comentó El Piojo.

Y agregó: "En México las fuerzas básicas es una realidad, en México tienes U-13 hasta U-20 y ni hablemos de femenil que ya también lo tiene, esa parte, México sí está por encima de Costa Rica".

El Piojo también aprovechó y analizó la eliminatoria mundialista que se avecina en un grupo que La Sele comparte con Honduras, Nicaragua y Haití.

"Vas a Centroamérica, acá vas a la guerra, Honduras sabemos el nivel de exigencia que hay en ese país para su selección y lo que buscan, hay una gran tensión entre Nicaragua y Costa Rica, hay muchos nicaragüenses en Costa Rica y luego está Haití, sin duda alguna creo que la selección tiene que estar en el Mundial, hay seis lugares seguros y dos medios boletos", indicó Herrera.

El seleccionador destacó que "va a ir un caribeño porque en un grupo hay puros caribeños y está bien, la competencia acá ha crecido, todos acá piensan que pueden ir al Mundial, no nada más Costa Rica, sino Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá, todos los equipos que estamos en competencia estamos pensando que cualquiera puede ir al Mundial porque no está México, Estados Unidos y Canadá", concluyó.